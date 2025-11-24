Instagram iki gazak žurnalistiniň hasaplaryny öçürdi

Gazak žurnalistleri Wadim Boreýkonyň we Ashat Nyýazowyň instagram hasaplary öçürildi diýip, adam hukuklaryny goraýjy Bahytjan Toregožina habar berýär.
"Giberboreý" taslamasynyň awtory Wadim Boreýkonyň sosial media hasaplary mundan öň hem bozulypdy. Iýul aýynda ol Facebookda "Giberborey" diýip atlandyran hasabynyň ýitirim bolandygyny habar berdi. Bu wakadan öň ol öz TikTok hasabynyň hemişelik öçürilendigini aýtdy.
Instagram hasaby öçürileninden soň, Boreýko "bularyň şahsylaşdyrylan hüjüm” bolmagynyň ähtimaldygyny we maksadyň “mazmun bilen baglydygyny" öňe sürdi.
Şeýle-de, ol öz taslamasyna edilýän hüjümleriň şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri dowam edýändigini belledi.
Boreýko hasaplarynyň öçürilmeginiň mümkin sebäpleri barada gürrüň edip, Gazagystanyň medeniýet we maglumat ministri Aida Balaýewa bilen Meta wekilleriniň arasynda bolan duşuşygy hem ýatlatdy.