Iýerusalimde iki ýaragly awtobus ýolagçylaryna ot açyp, bäş adamy öldürdi

Iýerusalimde ýolagçy awtobusyny oka tutan ýaragly adamlar bäş adamyň ölmegine sebäp boldy diýip, “The Times of Israel” gyssagly lukmançylyk kömegine salgylanyp habar berdi. Ýaralanan ýolagçylaryň ýedisiniň ýagdaýy agyr, ikisiniň ýagdaýy ortaça diýip,habarda bellenýär.
Waka Ramot çatrygynda boldy. Deslapky maglumata görä, iki erkek awtobusa münüp, ýolagçylary oka tutdy. Olaryň ikisi-de öldürildi.
Ysraýyl metbugaty hüjümçileriň öýde ýasalan Karlo ýaragyny ulanandygyny ýazýar; hüjümçiler wakanyň bolan ýeriniň golaýynda bolan bir harby we raýat tarapyndan atylyp öldürildi.
Sürüji gapylary açan badyna awtobusa münen iki erkek ýolagçylary oka tutmaga başlady, men yzdaky gapynyň golaýynda bolamsoň düşüp, golaýdaky awtoulagyň arkasynda gizlenmäge ýetişdim diýip, bir ýolagçy gürrüň berdi.