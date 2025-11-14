Jynsy zorluga uçran okuwçynyň işi: Kazyýet tussaglaryň jezasyny ýumşatmady

Gyzylorda şäheriniň jenaýat işleri boýunça şikaýat kazyýeti mekdep okuwçysyny jynsy zorluga sezewar etmekde we gynamakda günäli tapylan adamlaryňşikaýatyny diňledi.
Kazyýetiň metbugat gullugynyň maglumatyna görä, aýyplanýanlaryň aklawçylary we jemgyýetçilik goragçylary berlen jezalaryň ýeňilleşdirilmegini, türme tussaglygyna derek şertli iş kesilmegini haýyş edip, şikaýat arzalaryny berdiler. Bu işe ýapyk mejlisde seredildi.
Şikaýat kazyýeti goragçy tarapyň arzasyny kanagatlandyrmady we birinji instansiýanyň hökümini üýtgewsiz galdyrdy. Kazyýet, öz pikirine görä, birinji instansiýanyň we şikaýat toparynyň netijeleri, hususan-da, işiň hakyky ýagdaýlarynyň dogry kesgitlenendigi we aýyplanýanlaryň günäsiniň pidalaryň we şaýatlaryň görkezmeleri, şeýle-de kazyýet-lukmançylyk ekspertizasy bilen subut edilendigi bilen ylalaşdy.
Şu ýylyň aprel aýynda 11-nji synp okuwçysyny jelepçilige mejbur etmekde we gorkuzyp pul almakda aýyplanýan dokuz adam 4 ýyl 8 aýdan 7,5 ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edildi.