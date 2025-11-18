Ukraina goranyşyny güýçlendirmek üçin 100 sany “Rafale” söweş uçaryny almak barada Fransiýa bilen 10 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu waka, Kremliň Ukrainadaky urşuň soňuna çykmak üçin mümkin bolan çözgüdi ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Birleşen Ştatlar bilen täze sammitiň geçirilmegine umyt edýändigini aýdan wagty boldy.
Ukrain prezidenti Wladimir Zelenskiý 17-nji noýabrda Parižde fransuz kärdeşi Emmanuel Makron bilen duşuşdy we rus güýçleri Ukrainanyň dürli künjeklerinde howa hüjümlerini güýçlendirip, gündogarda öňe gidişlikler edýän mahaly, şertnamany baglaşmak barada ylalaşdylar.
“Bu iň güýçli howa goranyş ulgamy, dünýäde iň güýçlileriň biri bolar” diýip, Zelenskiý aýtdy.
Bu ylalaşyk, şu aýyň başynda Şwesiýanyň we Ukrainanyň Kiýewiň 150-ä çenli “Gripen” atly dördünji nesil söweş uçarlaryny satyn almagyny göz öňünde tutýan ylalaşygy maliýeleşdirmegi üpjün etmäge golaýlandygy barada yglan etmeginiň yz ýanyna gabat geldi.
Zelenskiý Parižde ylalaşyga gol çekişýän mahaly, Kreml ýene-de bir gezek prezident Wladimir Putin bilen ABŞ-nyň lideri Donald Trampyň arasynda ikinji sammiti guramaga umyt edýändigini aýtdy.