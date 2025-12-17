Kuşner bilen baglanyşykly firmanyň Belgraddaky taslamany terk edendigi habar berilýär

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň giýewisi Jared Kuşner tarapyndan esaslandyrylan maýa goýum kompaniýasy, 1999-njy ýylda NATO-nyň hüjümlerinde weýran bolan Belgraddaky emläk bilen baglanyşykly dawalaryň artýan mahaly, Belgradda meýilleşdirilen 500 million dollarlyk myhmanhana gurluşygy taslamasyndan yza çekildi.
Kuşneriň “Affinity Partners” kompaniýasynyň metbugat wekili 16-njy dekabrda Azatlyk Radiosy tarapyndan ele salnan beýanatda bombalanan Baş ştabyň binalarynyň ýerleşýän ýerinde kaşaň kompleks gurmak meýilnamasynyň ýatyrylandygyny aýtdy.
Ilki bilen “Wall Street Journal” gazeti tarapyndan habar berlen bu habar, Serbiýanyň guramaçylykly jenaýatçylyk boýunça prokuraturasynyň ýurduň medeniýet ministri Nikola Selakowiçe garşy binalaryň medeni miras derejesini bikanun aýyrmakda aýyplama bildirmeginden birnäçe sagat soň peýda boldy.
Serbiýanyň hökümeti Jared Kuşneriň eýeçiligindäki kompaniýanyň Belgraddaky öňki Ýugoslawiýa goşunynyň ştab-kwartirasyny täjirçilik giňişligine öwürmegine rugsat berýän 99 ýyllyk kärende şertnamasyna gol çekipdi.
Belgradda käbir ýaşaýjylar 1999-njy ýylda NATO tarapyndan bombalanan we taryhy ýadygärlik diýlip yglan edilen binada ofis we ýaşaýyş jaýlaryny gurmagyň maksadalaýykdygyny sorag astyna alypdylar.