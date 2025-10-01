Odessada güýçli ýagyşdan soň gelen sil sebäpli dokuz adam öldi

Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, güýçli ýagyş sebäpli dörän suw joşgunyndan soň Odessada we Odessa sebitinde dokuz adam, şol sanda bir çaga heläk boldy.
Döwlet gyssagly kömek gullugynyň Odessa sebitindäki wekili Marina Awerina bir binanyň ýerzemininde ýaşaýan maşgalanyň bäş agzasynyň wepat bolandygyny habar berdi.
Sebit administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper ýogalanlary anyklaşdyryp, iki erkegiň, iki aýalyň we 8 ýaşly gyzjagazyň ölendigini aýtdy.
Mundan başga, Awerinanyň sözlerine görä, akym ugruna düşen üç aýal öldi. Heläk bolanlaryň hemmesi Odessanyň ýaşaýjylarydy.
Döwlet gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, halas edijiler adamlary ewakuasiýa etdiler, ulaglary suwdan çykardylar, jaýlardaky suwy çykardylar we ýiten gyzy gözlediler. Ol, 23 ýaşyndaky gyz irden öli tapyldy. Jemi 362 adam halas edildi we 227 ulag ewakuasiýa edildi diýip, habarda aýdylýar.