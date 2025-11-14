Orsýetiň Kiýewe eden hüjüminde azyndan bir adam öldi, 26 adam ýaralandy

Orsýetiň gijeki hüjümi netijesinde Kiýewde azyndan bir adam öldi. Kiýew şäher harby administrasiýasynyň maglumatyna görä, rus hüjümlerinde 26 adam, şol sanda göwreli aýal we ýedi, on ýaşlaryndaky iki çaga ýaralandy.
Kiýewiň şäher häkimi Witaliý Kliçko üç adamyň ölen bolmagynyň mümkindigini habar berdi, ýöne ol bu adamlaryň jesetleriniň heniz tapylmandygyny, maglumatyň anyklaşdyrylýandygyny aýtdy.
Rus güýçleri 14-nji noýabra geçilýän gije Kiýewe ýene bir uly hüjüm etdiler. Ýerli häkimiýetler hüjümden soň şäher etraplarynyň tas ählisine zyýan ýetendigini habar berdiler.
Polisiýanyň maglumatyna görä, şäher etraplarynda takmynan 30 ýaşaýyş jaýyna zyýan ýetipdir. Lukmançylyk edaralaryna, jemgyýetçilik ulaglaryna, edara jaýlaryna, dükanlara we awtoulaglara hem zyýan ýetipdir.