Owganystanda ýer yrandy, 600-den gowrak adam öldi, azyndan 1500 adam ýaralandy

ABŞ-nyň Geologiýa gözleg gullugynyň maglumatlaryna görä, 31-nji awgust gijesinde Owganystanyň gündogaryndaky Kunar welaýatynda 6 ball güýjündäki ýer titremesi boldy.
Ýer titremesiniň merkezi Jalalabad şäheriniň 27 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär. "Roýters" habar gullugynyň ýerli häkimiýetlere salgylanyp ýazmagyna görä, 622 adam öldi we 1500-den gowrak adam ýaralandy.
Ilatly nokatlaryň birnäçesi doly weýran boldy. Ýer süýşmeleri halas ediş işgärleriniň ýoluny baglap, olaryň ejir çeken adamlaryň ýaşaýan ýerlerine barmagyna päsgelçilik döretdi.
BBC-niň Russiýa gullugynyň habaryna görä, häkimiýetler adamlary Nangarhar howa menziline eltmek üçin dikuçarlary ulanýarlar. Howa menziline getirilen ýaralylary tiz kömek ulaglary bilen sebit keselhanalaryna äkidýärler.