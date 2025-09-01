Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Owganystanda ýer yrandy, 600-den gowrak adam öldi, azyndan 1500 adam ýaralandy

Ýaralylar bejergi alýar, Jalalabad, 1-nji sentýabr, 2025.
Ýaralylar bejergi alýar, Jalalabad, 1-nji sentýabr, 2025.

ABŞ-nyň Geologiýa gözleg gullugynyň maglumatlaryna görä, 31-nji awgust gijesinde Owganystanyň gündogaryndaky Kunar welaýatynda 6 ball güýjündäki ýer titremesi boldy.

Ýer titremesiniň merkezi Jalalabad şäheriniň 27 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär. "Roýters" habar gullugynyň ýerli häkimiýetlere salgylanyp ýazmagyna görä, 622 adam öldi we 1500-den gowrak adam ýaralandy.

Ilatly nokatlaryň birnäçesi doly weýran boldy. Ýer süýşmeleri halas ediş işgärleriniň ýoluny baglap, olaryň ejir çeken adamlaryň ýaşaýan ýerlerine barmagyna päsgelçilik döretdi.

BBC-niň Russiýa gullugynyň habaryna görä, häkimiýetler adamlary Nangarhar howa menziline eltmek üçin dikuçarlary ulanýarlar. Howa menziline getirilen ýaralylary tiz kömek ulaglary bilen sebit keselhanalaryna äkidýärler.

XS
SM
MD
LG