Özbegistan indiki ýyldan ABŞ-nyň raýatlary üçin wizasyz düzgüni girizer

“UzA” habar agentliginiň maglumatyna görä, Özbegistan 2026-njy ýyldan başlap ABŞ-nyň raýatlary üçin wizany ýatyrar. Bu barada prezident Şawkat Mirziýoýew 3-nji noýabrda permana gol çekipdir.
Permana görä, 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ABŞ raýatlary üçin Özbegistana giren gününden başlap 30 güne çenli wizasyz syýahat düzgüni ýola goýular.
Permanda bu kararyň Özbegistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda, ykdysady, medeni, ynsanperwer we syýahatçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilendigi nygtalýar.
ABŞ raýatlary üçin wizasyz režimi girizmek meýilnamasy ýurda syýahatçylaryň akymyny artdyrmak barada şu ýylyň 15-nji maýynda prezidentiň gol çeken permanynda yglan edildi. Şonda Özbegistanyň diňe bir amerikanlylar üçin wizasyz syýahaty girizmek bilen çäklenmän, eýsem ABŞ-nyň hem wiza talaplaryny ýeňilleşdirmeginiň isleýändigi habar berlipdi.
2021-nji ýyldan bäri Özbegistanda ABŞ-nyň we başga-da birnäçe ýurduň ýaşy 55-den ýokary raýatlary üçin syýahatçylyk maksady bilen 30 güne çenli wizasyz režim ýöredilýär.