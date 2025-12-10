Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

Özbegistanda Türkmenistanyň 200 kompaniýasynyň 'üstünlikli işleýändigi' aýdylýar

Bezeg suraty
Bezeg suraty

Özbegistanda Türkmenistanyň 200 kompaniýasy hereket edýär diýip, türkmen metbugaty Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp ýazýar.

Habarda anyklaşdyrylman aýdylmagyna görä, goňşy ýurtda ‘üstünlikli işleýän’ kompaniýalar örtgi plitalaryny öndürmek, dokma, mebel we hyzmat işleri bilen meşgullanýar.

Şeýle-de, türkmen kärhanalarynyň oba-hojalyk senagaty, nebiti gaýtadan işleýiş we gaplama önümçiligi ulgamlarynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirýändigi aýdylýar.

Metbugat habarlaryna görä, geçen ýyl iki goňşynyň arasyndaky söwda dolanyşygy $1,148 milliarda barabar boldy. Bu döwürde Özbegistanyň Türkmenistana eksportynyň $128 million, importynyň bolsa $1 milliarddan gowrak bolandygy aýdylýar.

Şu ýylyň ýanwar–oktýabr aýlary aralygynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň $876,8 million bolandygy aýdylýar.

XS
SM
MD
LG