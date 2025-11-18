Polşanyň premýer-ministri Tusk demir ýol partlamasyny 'sabotaž hereketi' atlandyrdy

Polşanyň premýer-ministri Donald Tusk Ukraina harby harytlary we kömekleri daşamak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň "görlüp-eşidilmedik sabotaž hereketi" sebäpli bolandygyny aýtdy.
Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warşawadan Polşanyň gündogaryndaky Lýubline şäherine barýan liniýada, Ukraina bilen serhetden takmynan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny aýtdy.
"Warşawa-Lublin ugry boýunça demir ýoluň partladylmagy Polşa döwletiniň we onuň raýatlarynyň howpsuzlygyna gönükdirilen öň görlüp-eşidilmedik sabotaž hereketidir" diýip, Tusk öz ýazgysynda derňewiň geçirilýändigini sözüne goşdy.
Ol partlama barada ýa-da onuň arkasynda kimleriň durandygy barada başga maglumat bermedi, ýöne şol bir demir ýol ulgamynyň gündogar tarapynda zyýan çeken ikinji bir ýeriň tapylandygyny hem aýtdy.
Polşanyň prokurorlary bu sabotažy daşary ýurt döwletiniň buýrugy bilen amala aşyrylyp bilinjek terrorçylyk hökmünde häsiýetlendirdiler. Premýer-ministr Tusk sişenbe güni, ýagny 18-nji noýabrda Milli howpsuzlyk komitetiniň mejlisini geçirýär.