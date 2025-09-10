Polýak harbylary ýurduň howa giňişligine giren rus dronlaryny urandygyny aýdýar

Polşanyň Ýaragly güýçleriniň operaasiýa serkerdeligi rus pilotsyz uçarlarynyň ýurduň howa giňişligini "görlüp-eşidilmedik" derejede bozandygyny aýtdy. Polýak goşunynyň beren habaryndan görnüşine görä, olar Ukrainadaky nyşanalara edilen gijeki hüjüm wagtynda ýurduň çägine giripdir.
"Bu biziň raýatlarymyzyň howpsuzlygyna hakyky wehim döreden agressiýa hereketi" diýip, serkerdeligiň beýanatynda aýdylýar.
Polşanyň Ýaragly güýçleriniň operasiýa komandiri, habarda aýdylmagyna görä, howp salýan pilotsyz uçarlary "zyýansyzlandyrmak" kararyna geldi. Polşadan we beýleki NATO agza ýurtlardan asmana galan söweş uçarlary pilotsyz uçarlaryň bir bölegini urdy, olaryň ýykylan we uran ýerlerini kesgitlemek işleri dowam edýär.
"Polşanyň Ýaragly güýçleriniň operasiýa serkerdeligi häzir emele gelen ýagdaýa gözegçilik edýär, polýak güýçleri, ýaran güýçler we serişdeler mundan aňryk görülmeli çärelere doly taýýar" diýip, serkerdelik aýtdy.
Polşanyň premýer-ministri Donald Tusk harbylaryň pilotsyz uçarlary urmaga niýetlenen ýaraglary ulanandygyny aýtdy.