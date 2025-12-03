Putiniň Kremlde ABŞ wekilleri bilen Ukrainadaky urşy soňlamak barada geçiren gepleşikleri tamamlandy

Moskwada Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça geçirilen we bäş sagada çeken rus-amerikan gepleşikleri ýerli wagt bilen sagat 12:30-da tamamlandy diýip, TASS habar berdi.
ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trampyň ýörite wekili Stiw Witkoff we Trampyň giýewisi Jared Kuşner gatnaşdy. Witkoff gepleşikden soň derrew ABŞ-nyň Moskwadaky ilçihanasyna gitdi we metbugata hiç bir düşündiriş bermedi.
Putiniň geňeşçisi Kirill Dmitriýew X sosial media platformasynda geçirilen gepleşikleriň netijeli bolandygyny aýtdy.
Putiniň kömekçisi Ýuriý Uşakow Orsýet bilen ABŞ-nyň öňünde "uly mümkinçilikleriň" açylýandygyny aýdyp, şeýle diýdi: "Biz käbir zatlar barada ylalaşmaga taýýar. Beýlekileri bolsa tankyt döretdi. Emma peýdaly pikir alyşmalar boldy. Häzirlikçe hiç hili eglişik tapylmady we häzir Orsýet bilen ABŞ liderleriniň arasynda duşuşyk geçirmek meýilleşdirilmeýär.”
Şeýle-de, Uşakow özleriniň anyk jümleleri we kararlary däl-de, mazmuny ara alyp maslahatlaşandyklaryny, taraplaryň hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerini görýändiklerini belledi.
Uşakowyň sözlerine görä, taraplar Ukraina tarapyndan territoriýa eglişigine gelinmändigi üçin bu meselede ylalaşyga gelmändirler we häzirlikçe eglişikli parahatçylyk meýilnamasy ýok.