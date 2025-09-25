RF Kirowohrad, Winnitska, Mykolaýw sebitlerinde möhüm infrastruktura desgalaryna zarba urdy

Rus goşunlary 25-nji sentýabra geçilýän gije Ukrainanyň Winnitska, Kirowohrad we Mikolaýw sebitlerinde möhüm infrastruktura desgalaryna pilotsyz uçar zarbalaryny urdy.
Winnitska sebitinde elektrik desgalaryna zarba uruldy. Sebit harby administrasiýasynyň başlygy Natalýa Zabolotnaýanyň sözlerine görä, Winnitska şäheriniň bir bölegi elektriksiz galdy, otly gatnawy wagtlaýynça togtadyldy.
Kirowohrad sebitinde, sebit harby adminstasiýasynyň başlygy Andriý Raýkowiçiň habar bermegine görä, möhüm infrastruktura edilen hüjüm netijesinde birnäçe ýaşaýyş jaýy zaýalandy, üç şäherçe elektriksiz galdy.
Mundan başga, “Ukrzaliznytsiýa” kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýoluň Mykolaýw we Kirowohrad sebitlerindäki bölekleriniň käbirini elektriksiz galdyrdy.
Rus goşunlary Harkow sebitinde Kupýansk etrabynyň Prikolotne obasyndaky bir jemagat hojalygy kärhanasyna zarba urup, administratiw binada ýangyn turmagyna sebäp boldy. 59 ýaşly bir adam wepat boldy.