Rio-de-Žaneýroda geçirilen polisiýa reýdlerinde 130-dan gowrak adam öldi

Rio-de-Žaneýroda Komplekso-du-Alemao we Komplekso-da-Penýa fawelaslarynda, garyp we gür ilatly ýerlerde guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek üçin giň möçberli polisiýa operasiýasy geçirildi.
“Roýters” agentliginiň habaryna görä, reýdler azyndan 132 adamyň ölümine sebäp boldy. Bu ýurduň taryhynda hasaba alnan iň heläkçilikli polisiýa operasiýasy hasaplanýar.
Ştat polisiýasy “Gyzyl Komanda” toparyna garşy geçirilen reýdleriň iki aýdan gowrak wagtlap jikme-jik meýilleşdirilendigini aýtdy. Maksat şübhelileri tokaýly, dag gerşine tarap sürmekdi, ol ýerde ýörite güýçleriň bir bölegi bukuda ýerleşdirilipdi.
“Routers” agentliginiň ýazmagyna görä, Penha etrabynyň ýaşaýjylary bütin gije golaýdaky tokaýdan tapylan onlarça jesedi ýygnap, esasy köçäniň ortasynda hatara goýupdyrlar.
Rio-de-Žaneýro ştatynyň gubernatory Klaudio Kastro operasiýa wagtynda öldürilenleriň tokaýdan ok atan jenaýatçylar bolandygyna ynanýandygyny aýtdy.
“Ol hakyky pidalaryň diňe polisiýa işgärleri bolandygyny” aýtdy.