Rubio: Hormuz bogazyny açmak üçin Eýrana basyş etmek Hytaýyň bähbidine bolar

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Marko Rubio Hormuz bogazyny açmak üçin Eýran hökümetine basyş etmegiň Hytaýyň bähbidine laýyk gelýändigini aýtdy.
"Biz hytaýlylara öz delillerimizi ýetirdik we men olar ynamly diýip, umyt edýärin we olaryň şu hepdäniň ahyrynda Birleşen Milletler Guramasynda bu barada bir zat etmäge mümkinçiligi bolar" diýip, Rubio ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen Pekinde iki günlük sammite gatnaşyp, Hytaýa eden sapary barada aýtdy diýip, "Fox News" habar berdi.
Rubio şeýle hem ABŞ-nyň we Ysraýylyň Eýrana eden hüjümlerini agzap, Eýran hökümetiniň raketa we dron arsenalyny giňeltmek we ýadro programmasyny ösdürmek üçin belli bir görnüşli "harby immunitet" döretmäge synanyşýandygyny aýtdy.
Ol Eýran hökümetiniň sebit ýurtlarynyň goranyş ulgamlaryny "köp sanly raketa we dron" bilen ukypsyzlandyrmak we ýadro programmasyna edilip bilinjek islendik hüjüme Pars aýlagy ýurtlaryna giň gerimli zyýan ýetirmek haýbaty arkaly jogap bermek üçin ukybyny artdyrýandygyny aýtdy.
Şeýle hem Rubio Hormuz bogazyndaky ýagdaýyň Hytaý üçin başga ýurtlara garanyňda has zyýanlydygyny we Pekiniň Eýranyň öz hereketlerinden ýüz öwürmegi üçin basyş oňa etmelidigini aýtdy.
"Muny çözmek olaryň bähbidine" diýip, Rubio hytaý gämileriniň Pars aýlagynda gabalandygyny we geçen hepde hytaý ýük gämisiniň hatda "bilgeşleýin bolmasa-da" nyşana alnandygyny aýtdy.
"Biz olary Eýranyň häzir Pars aýlagynda edýän işlerinden ýüz öwürmeginde has işjeň rol oýnamaga ynandyrmagy umyt edýäris" diýip, Rubio sözüniň üstüne goşdy.
Forum