Rus goşunlary Odessa sarba urdular

Rus goşunlary 4-nji awgusta geçilýän gije Odessa pilotsyz uçar hüjümlerini gurady.
Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, urlan zarbalar netijesinde ammar binalaryna we bir ýük awtoulagyna ot düşdi. Habarda ýangyn söndürmek işlerine Döwlet gyssagly kömek gullugynyň 40-dan gowrak ýangyn söndürijisiniň, Ukrainanyň Milli gwardiýasynyň ýangyn söndüriji bölümleriniň we meýletinçileriň çekilendigi, olaryň ýangynyň ýaýramagynyň öňüni örän tiz alandyklary aýdylýar.
Deslapky maglumata görä, ýaralanan adam bolmandyr.