Rus goşunlary Sumy jemgyýetinde üç adamy öldürdi

Rus goşunlarynyň Sumy sebitindäki Sumy jemgyýetine eden uly hüjümi netijesinde üç adam wepat boldy, bäş adam ýaralandy.
Rus goşunlary sagat 6: 00-da Sumy şäherindäki senagat zolagyny iki pilotsyz uçar bilen zarba urdy. Kärhananyň 65 ýaşly garawuly wepat boldy.
Rus goşuny şondan ýarym sagat soň Sumy jemgyýetindäki Bytitskiý ýaşulularynyň ýaşaýyş sektoryna üç sany raketa atdy. Iki adam wepat boldy, olaryň biri 67 ýaşynda, beýlekisiniň şahsyýeti anyklanýar.
Sumy sebit prokuraturasy azyndan bäş adamyň ýaralanandygyny habar berdi.
Urlan zarbalar netijesinde 10-dan gowrak jaýa zyýan ýetdi ýa-da olar ýumruldy.
Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, 12-nji sentýabra geçilýän gije rus goşuny Ukrainaa 40 sany pilotsyz uçar ugratdy we sagat 9: 00-a çenli olaryň 33-si urlup gaçyryldy.