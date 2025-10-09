Rus güýçleri Odessa sebitinde bäş adamy ýaralady

Sebit harby administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiperiň sözlerine görä, rus güýçleri Odessa sebitine uly hüjüm edip, bäş adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy.
Onuň sözlerine görä, hüjüm iki sany hususy jaýda, ýangyç bekediniň administratiw binasynda we portda ýangyn döremegine sebäp boldy. Bulardan başga, bir dört sany hususy jaýa zyýan ýetdi. Portda ösümlik ýagy we agaç önümleri ýüklenen konteýnerler ot aldy.
DTEK DTEK elektrik desgasyna düýpli zyýan ýetendigini habar berdi. "Energetika işgärleri möhüm infrastruktura desgalaryny we ýaşaýyş jaýlaryny tehniki taýdan mümkin bolan ätiýaçlyk liniýalaryna birikdirýärler" diýip, habarda aýdylýar.
30,000-den gowrak müşderi elektriksiz galdy. Çornomorsk häkimiýetleri möhüm infrastrukturanyň generatorlara daýanyp işleýändigini, raýat infrastrukturasyna we hususy jaýlara zyýan ýetendigini habar berdi.
Zaporižia etrabynda bolan hüjümde bir adam ýaralandy. Ukrainanyň Döwlet adatdan daşary ýagdaý gullugynyň habaryna görä, hususy jaý ýandy, gaz geçirijisine we elektrik liniýalaryna zyýan ýetdi.