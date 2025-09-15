Rus harbylarynyň Kramatorska uran zarbasy dokuz adamy ýaralady

Rus goşunlary 15-nji sentýabra geçilýän gije Ukraina üç sany raketa we dürli görnüşli 84 pilotsyz uçar bilen hüjüm etdi diýip, Ukrainanyň Howa güýçleri habar berdi.
Ukrain goşunynyň maglumatyna görä, sagat 9: 00-a çenli howa goranyş ulgamlary 59 pilotsyz uçary urdy, 13 ýere gelip uran 25 raketa we pilotsyz uçar hasaba alyndy.
Rus goşuny, husuan-da Kramatorsk şäherine zarba urdy. Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Oleksandr Gonçarenko şäheriň merkezine üç sany howa bombasynyň gelip düşendigini we dokuz adamyň ýaralanandygyny habar berdi.
Mundan başga, rus goşunlary Zaporižia sebitiniň Zaporižia etrabyna zarba urdy. Sebit harby administrasiýasynyň başlygy Iwan Fedorow hüjüm netijesinde jemgyýetleriň biriniň elektriksiz galandygyny we hususy jaýlaryň ot alandygyny habar berdi.