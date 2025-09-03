Rus zarbalary Çernihow sebitinde 30 müňe golaý jaýy toksuz goýdy

Rus goşunlary 3-nji sentýabra geçilýän gije ýene Ukraina hüjüm etdi.
Çernihow sebit harby dolandyryş gullugynyň başlygy Wýaçeslaw Çaus bu hüjüm netijesinde möhüm raýat infrastrukturasy desgasyna zyýan ýetendigini habar berdi.
Nežinsk etrabynda 30 müňden gowrak hojalyk elektriksiz galdy. Ýerli gulluklar elektrik üpjünçiligini dikeltmek işine çekildi.
Ukrainanyň Döwlet gyssagly kömek gullugynyň habaryna görä, Nežinsk etrabynyň Borzna şäherinde hususy ýaşaýyş jaýynda ýangyn döredi. Partlama tolkuny ýedi ýaşaýyş jaýyna we iki ulaga zyýan ýetirdi, hiç kim ýaralanmady.
Ruslaryň Kirowohrad sebitiniň Znamenka şäherine uran zarbalary netijesinde bäş adam ýaralandy.
Ýaşaýyş jaýlaryna zyýan ýetdi we jemgyýetiň ilatly nokatlary elektrik togundan kesildi diýip, sebit administrasiýasynyň başlygy Andriý Raýkowiç habar berdi. Döwlet gyssagly kömek gullugy 26 ýaşaýyş jaýyna zyýan ýetendigini, olaryň biriniň ýykylandygyny aýtdy.
Rus goşunlary Kirowohrad sebitiniň demirýol infrastrukturasyna-da zarba urdy. “Ukrzaliznytsi” demirýol işgärleriniň dördüsiniň ýaralanandygyny aýtdy. Olaryň ýagdaýy kanagatlanarly we olar keselhanada bejergi alýar. Infrastruktura zyýan ýetmegi netijesinde 22 otlyny gijä galdy.