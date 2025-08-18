Rýazan sebitindäki däri zawodynda bolan partlamada ölenleriň sany 20-ä ýetdi

Rýazan sebitindäki “Elastik” däri zawodynda bolan partlamada ölenleriň sany 20-ä ýetdi diýip, sebitdäki operasiýa merkezi habar berdi.
134 adam ejir çekdi, olaryň 31-si Rýazandaky we Moskwadaky keselhanalarda; 103 adam ambulatoriýa bejergisini alýar. Russiýanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 154 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.
Rýazan sebitiniň Şilowskiý etrabynda ýerleşýän “Elastik” zawodynyň däri sehinde dörän partlama 15-nji awgustda, irden boldy.
Russiýa Federasiýasynyň Derňew komiteti Jenaýat kodeksiniň 217-nji maddasy (howply senagat desgalary üçin senagat howpsuzlygynyň talaplaryny bozmak) esasynda kazyýet işini açdy.