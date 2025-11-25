Saida Mirziýoýewa Allamžonowy Özbegistanyň administrasiýasynyň ABŞ-daky wekili wezipesine belledi

Özbegistanyň prezident administrasiýasynyň başlygy Saida Mirziýoýewa Komil Allamžonowy ýurduň ABŞ-daky geňeşçi-wekili wezipesine belledi.
Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowyň aýtmagyna görä, ol şol bir wagtda Mirziýoýewanyň geňeşçisi wezipesini hem dowam etdirer.
Komil Allamžonow prezident administrasiýasynyň öňki başlygynyň orunbasary bolup işläpdi.
2024-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda onuň janyna kast etmek synanyşygy boldy: näbelli hüjümçiler onuň awtoulagyny oka tutdular, ýöne ol we onuň sürüjisi diri galdy.
Bu iş boýunça aýyplanan 10 adam 23 ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edildi.
Allamžonow Saida Mirziýoýewanyň ýakyn hyzmatdaşy hasaplanýar.
Özbegistanyň prezident administrasiýasynyň ABŞ-daky wekili wezipesi prezidentiň permany bilen, "daşary syýasatyň we hökümet başlangyçlarynyň utgaşdyrylmagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady" esasynda döredildi we 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda işe başlar.