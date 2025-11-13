Tramp hökümetiň ýapylmagyny bes edýän kanuna gol çekdi

Wekiller öýüniň agzalary 12-nji noýabr agşamy hökümetiň çykdajylary baradaky kanun taslamasyny tassykladylar, bu kanun hökümet hyzmatlarynyň we agentlikleriniň uly böleginiň maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyny aňladýan hökümet ýapylmasyny, şatdauny bes etdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp şondan gysga wagt soň bu kanun taslamasyna gol çekdi.
Kanuna laýyklykda, döwlet edaralarynyň 43 günläp aýlyk almadyk işgärlerine doly kompensasiýa berler, Tramp administrasiýasynyň ýapylmagy döwründe işden çykarylan döwlet işgärleri gaýtadan işe başlar we pes girdejili amerikanlylara azyk kömegi üçin berilýän pullaryň berilmegi dikeldiler.