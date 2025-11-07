Tramp-Orban gepleşikleriniň gün tertibinde nebit, Orsýet we Ukraina bolar

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 7-nji noýabrda Wengriýanyň premýer-ministri Wiktor Orbany Ak Tamda garşylaýarka, iki tarapdan hem köp mähirlilik görkeziler, ýöne olar günortanlyk naharyna oturanlarynda köp sanly meseleler hem ara alnyp maslahatlaşylar.
Iki lider ideologiýa we ritorika babatda uzak wagtlap ylalaşsa-da, rus nebitiniň importy meselesinde syýasat çyzygynyň gapma-garşy taraplarynda durýarlar.
Bu aralykda, Orbanyň Budapeştde geçiriljek sammitde Trampy we Russiýanyň prezidenti Wladimir Putini kabul etmegi baradaky meýilnamalary nämälim wagta çenli yza süýşürildi.
Orbanyň Waşingtonda gazanmagy maksat edinýän zatlarynyň sanawynda rus nebitiniň söwdasyny çäklendirmek baradaky ABŞ-nyň çärelerinden azat bolmak iň ýokarky orunda ýerleşýär.
Azatlyk Radiosynyň Wengriýa gullugynyň habaryna görä, wenger hökümetindäki çeşmeler bilen geçirilen söhbetdeşlikler olaryň bu çärelerden boşatmak baradaky ylalaşygyň bolmagynyň mümkindigini görkezýändigine yşarat edýär.
Ak Tam we Döwlet departamenti Azatlyk Radiosynyň bu baradaky soraglaryna häzirlikçe teswir bermedi.