Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýa sapar edýär

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogynyň birinji sammitine gatnaşmak üçin, 17-nji dekabrda iş sapary bilen Ýaponiýa bardy.
Türkmenistanyň resmi metbugaty döwlet baştutanynyň uçarynyň şol gün Tokio şäherindäki Haneda halkara howa menziline gonandygyny, prezidentiň ýurduň resmi wekilleri tarapyndan garşy alnandygyny habar berdi.
Saparyň dowamynda sammitiň çärelerine gatnaşmak, şeýle hem türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.