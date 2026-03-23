“Türkmengaz” döwlet konserni Hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşar

“Türkmengaz” döwlet konsernine Hytaýyň “CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd.” kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Türkmenistanyň prezidenti SerdaR Berdimuhamedowyň gol çeken karary 20-nji martda çap edildi.
Resminama laýyklykda, «Türkmengaz” döwlet konsernine “Galkynyş” gaz käniniň dördünji tapgyrynyň çäginde ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gazy taýýarlaýan desgany we şol möçberde harytlyk gazy taýýarlamak üçin ýeterlik boljak ulanyş guýularyny taslamalaşdyrmak hem-de doly taýýar edip gurmak barada Hytaý Halk Respublikasynyň “CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd.” kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.
Bu karara ýurduň nebit-gaz pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we türkmen tebigy gazynyň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen gol çekilendigi bellenýär.
Bu habar Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýa eden saparynyň yz ýanyna gabat geldi.
Hytaýyň ýolbaşçysy Si Szinpin uly Berdimuhamedowyň sapary wagtynda Türkmenistan bilen tebigy gaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge çagyrdy.
Berdimuhamedow bu sapary Hytaý tarapynyň çakylygy boýunça, Eýrandaky uruş we Ýakyn Gündogarda emele gelen ýagdaýlar netijesinde dörän ýangyç krizisiniň arasynda amala aşyrdy.
