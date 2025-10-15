Türkmenistan bilen Russiýanyň söwda dolanyşygy 6 aýda $1,2 milliarddan geçdi

Rus hökümetiniň başlygynyň orunbasary Dmitriý Grigorenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerini maslahatlaşmak üçin Türkmenistana geldi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Üç günlük saparyň dowamynda wise-premýerler Mämmethan Çakyýew, Nökerguy Atagulyýew bilen gepleşik geçirildi, taraplar döwlet hyzmatlary üçin bilelikdäki IT-platformalaryny döretmek, maglumat howpsuzlygy meselelerini maslahatlaşdylar.
Şeýle-de, rus kompaniýalarynyň maglumat merkezlerini gurmak, ýurduň alys etraplarynda giň zolakly internete girmegi ösdürmäge gatnaşmak mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.
Dmitriý Grigorenko Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň rektory bilen duşuşdy, talyplar üçin açyk sapak berdi.
Saparyň netijeleri boýunça sanly özgertmeler ulgamynda düşünişmek hakyndaky teswirnama gol çekildi, Russiýanyň sanly ösüş ministrligi bilen Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň arasynda tejribe alyşmak meýilleşdirildi.
Habarda aýdylmagyna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 1,2 milliard dollardan gowrak boldy.