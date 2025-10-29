Türkmenistan, Hytaý, Gyrgyzstan, Özbegistan, Azerbaýjan synag demirýol ugruny işe girizýär

Gyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan we Azerbaýjan bilelikde, Hytaý – Gyrgyzstan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan (Baku) ugry boýunça, synag demirýol otlusyny işe girizdi diýip, “Biznes Türkmenistan” habar berýär.
Bu taslamanyň transport hyzmatdaşlygyny berkitmek we halkara logistika baglanyşyklaryny giňeltmek maksadyndan ugur alýandygy aýdylýar.
Taslama “Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi“ (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, “O’ztemiryo’lkonteyner” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we Azerbaýjanyň "Alliance Multimodal" kompaniýasynyň hyzmatdaşlygynda durmuşa geçirilýär diýip, TULM habar berýär.
Synag tapgyrynyň çäginde Hytaýdan Azerbaýjana dört sany 40 futlyk konteýner iberildi.