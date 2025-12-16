Türkmenistan Orsýetden getirýän bugdaýyny bir ýylda üç esse köpeltdi

Şu ýylyň ilkinji 11 aýynda Russiýa Türkmenistana 200 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi diýip, “Meatinfo” web sahypasy habar berýär.
Bu Türkmenistanyň Orsýetden geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12% köp oba hojalyk önümini import edendigini aňladýar.
Iň uly girdeji günebakar ýagynyň söwdasyndan gelip, onuň möçberi 37 million dollardan gowrak boldy. Un eksporty 26 million dollardan gowrak, bugdaý eksporty bolsa tas 16 million dollara barabar girdeji getirdi diýip, habarda aýdylýar.
Bugdaý eksport ösüşiniň esasy hereketlendiriji güýji boldy, onuň üpjünçiligi 2024-nji ýylda 5 million dollara barabar bolanlygyndan 2025-nji ýylda tas 16 million dollara çenli ýokarlandy. Mundan başga, guş etiniň eksporty 2,1 esse, günebakar ýagynyň iberilmegi 1,5 esse we süýt-gatyk önümleriniň söwdasy 1,4 esse artdy.
Türkmenistanyň import edýän oba hojalyk önümlerinden gelýän girdeji 2022-nji ýylda iň ýokary derejä ýetip, tas 250 million dollara ýetdi diýip, habarda bellenýär.
Türkmenistan ýurtda dörän agyr ykdysady çökgünligi, şol sanda oba hojalygyndaky netijesiz özgertmeleriň oba ilatyny işsiz, gazançsyz goýandygy, garyplygyň adamlary ýurtdan gitmäge mejbur edýändigi barada aýdylýanlary ret edip, azyk howpsuzlygyny döretmek boýunça uly işleriň edilýändigini öňe sürýär.