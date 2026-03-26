Türkmenistan ÝB bilen ýene energiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa 25-nji martda Ýewropa Komissiýasynyň Halkara hyzmatdaşlygy boýunça Baş müdirliginiň (DG INTPA) Merkezi Aziýa we Owganystan boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Şarlotta Adrian bilen duşuşyp, hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy.
Habarda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meseleleriň giň toplumynyň ara alnyp maslahatlaşylandygy, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine garalandygy bellenýär, ýöne anyk maglumat berilmeýär.
Şeýle-de, Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky ulag-üstaşyr baglanyşygy ösdürmegiň möhümdigi bellenilipdir.
Gepleşikleriň gün tertibinde energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler aýratyn orun aldy.
Söhbetdeşler medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň meseleleri boýunça pikir alşyp, ÝB-niň Türkmenistanda we sebitde ýaşlary goldamaga, durnukly energetika, söwda, sanly özara baglanyşyk we beýleki ugurlara gönükdirilen maksatnamalaryny we taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly meselelere hem degip geçiler.
