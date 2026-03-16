Türkmenistanda Gadyr gijesine gabat 336 raýatyň günäsi geçildi

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli iş kesilen 336 raýatyň günäsini geçmek hakyndaky permana gol çekdi.
13-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde aýdylmagyna görä, iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlar galan jezalaryny çekmekden boşadyldy.
Permanynda bu çözgüdiň rehimlilik we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alnyp, türkmen jemgyýetiniň agzybirligini pugtalandyrmak hem-de her bir maşgalanyň abadançylygy baradaky aladadan gelip çykýandygy bellenilýär.
Habarda döwlet baştutanynyň günäsi geçilenlere mynasyp raýatlar bolup, Watanyň bähbidine yhlasly zähmet çekmegi we halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamagy arzuw edendigi aýdylýar.
Günäsi geçilenleriň arasynda syýasy tussag ýa-da wyždan ýesiri hasaplanylýan raýatlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl.
Türkmenistan sebitde ilatynyň jan başyna iň kän tussag düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we türkmen türmelerinde diri ýiten hasaplanylýan adamlaryň käbiriniň ykbaly käte diňe aradan çykyp, jesedi maşgalasyna gowşurylanda belli bolýar.
