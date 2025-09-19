Türkmenistanda Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

Aşgabatdaky “Maslahat köşgünde” Türkmenistanyň Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa guramanyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.
Ýurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygynyň öňüsyrasynda geçirilýän mejlisiň gün tertibine, TDH-nyň ýazmagyna görä, halkyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge, ýurduň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen möhüm meseleler girizildi.
Ýurduň ýokary wekilçilikli edarasynyň mejlisine hökümet başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalary, hormatly ýaşulular, eneler, ýurduň jemgyýetçilik wekilleri hem-de beýleki adamlar gatnaşýar diýip, habarda aýdylýar.