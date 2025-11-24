Türkmenistanyň prezidenti Astana sapar edýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 24-25-nji noýabrda Gazagystana döwlet saparyny eder diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Hökümet başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň 21-nji noýabrda geçirilen mejlisde aýtmagyna görä, Türkmenistan we Gazagystan abraýly halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edip, birek-biregiň oňyn başlangyçlaryny yzygiderli goldap gelýär.
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk okgunly ösdürilýär, özara haryt dolanyşygynyň möçberi artýar, däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ilerletmäge uly ähmiýet berilýär diýip, habarda anyklaşdyrylman aýdylýar.
Döwlet baştutany hasabaty diňläp, daşary işler ministrine Gazagystana boljak döwlet saparyna gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.