5-nji noýabr gijesi Ukrainanyň pilotsyz uçarlary Russiýanyň Wladimir we Orlow sebitleriniň merkezi şäherlerindäki infrastruktura desgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Telegram kanallary we regional häkimiýetler habar berdiler.
Wladimir sebitinde şäheriň etegindäki energiýa desgalaryna zarba uruldy. Sebit gubernatory Aleksandr Awdeýewiň sözlerine görä, adatdan daşary ýagdaýlar gulluklary wakanyň bolan ýerinde işleýärler. Ol ýaşaýyş-durmuş üpjünçilik ulgamlarynyň kadaly işleýändigini hem sözüne goşdy.
Orlow sebitiniň gubernatory Andreý Klyçkow dron hüjümini tassyklady. Onuň sözlerine görä, elektron söweş ulgamlary iki drony ýok etdi, ýöne ýedi hususy jaýa we bir köp kwartiraly jaýyň penjirelerine zeper ýetdi. Pidalar bolmady.