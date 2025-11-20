Ukrainanyň Ternopil şäherine edilen rus raketa hüjüminde azyndan 26 adam öldi

Russiýanyň raketalarynyň Ukrainanyň günbataryndaky Ternopil şäherinde iki sany köp kwartiraly jaýa hüjüm etmegin netijesinde, azyndan 26 adam, şol sanda üç çaga öldi. Bu waka, rus dronlarynyň we raketalarynyň gijeki hüjümleri netijesinde ýurduň dürli künjeklerinde onlarça adamyň ýaralanan we munuň halkara derejesinde ýazgarylan mahalyna gabat geldi.
Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý hüjümleri “adaty ýaşaýşa, durmuşa garşy gödek hüjüm” diýip atlandyrdy.
Ukrainanyň metbugaty hüjümlerde gündogar we günbatar Ukraina nyşana alnan mahaly, partlamalaryň 19-njy noýabrda irden Ternopil, Hmelnitskiy, Iwano-Frankiwsk, Rowne, Lwow we Dnepropetrowsk sebitlerinde eşidilendigini habar berdi.
Soňky hüjümler togtadylan parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlatmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň fonunda amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti 19-njy noýabrda Ankarada Türkiýäniň lideri we ABŞ-nyň resmileri bilen duşuşdy. Pentagonyň ýokary derejeli resmisiniň we iki generalyň hem degişli gepleşikler üçin Kiýewe barandygy habar berildi.