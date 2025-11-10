Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň (UÝG) baş serkerdesi Aleksandr Syrski Orsýetiň 1-nji noýabrda Dnepropetrowsk sebitindäki türgenleşik meýdançasyna ýygnanan ukrain esgerlerine eden raketa hüjümini tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, rus goşunlary bu ýygnanyşyk baradaky maglumaty ukrain esgerleriniň ulanan çatyny, söhbet nokadyny döwmek arkaly alan bolmaly.
Zarba 1-nji noýabrda uruldy. Derňew maglumatlaryna görä, Baş ştabyň girizen gadaganlygyna garamazdan, serkerdelik Dnepropetrowsk sebitiniň Samarowsk etrabyndaky türgenleşik meýdançasynda, söweşleriň dowam edýän wagtynda sylag gowşurmak dabarasy üçin 100-den gowrak esgeri bir ýere ýygnady.
Ertesi gün, 2-nji noýabrda, "Wostok" harby topary Orsýetiň bu sebitde uran zarbasy netijesinde ukrain goşunynyň birnäçe harby gullukçysynyň ölendigini we ýaralanandygyny habar berdi.
Ukrain goşunynyň bir esgeri soňra “Suspilne” neşirine aýtmagyna görä, UÝG-niň sekiz adamy öldi, 40 adamy ýaralandy, alty esgeri dereksiz ýitdi.
Baş prokuratura 12 harby gullukçynyň we ýedi raýatyň ölendigini habar berdi.