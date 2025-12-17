Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Täzelikler

ÝB içden ýanýan hereketlendirijili täze ulaglary doly gadagan etmek meýilnamasyny ýatyrar

Illýustrasiýa suraty
Illýustrasiýa suraty

16-njy dekabrda Ýewropa Komissiýasy 2035-nji ýyla çenli ÝB-de içden ýanýan hereketlendirijili täze ulaglaryň satuwyny doly gadagan etmek meýilnamasyny ýatyrmagy teklip etdi.

Bu meýilnama mundan ozal ÝB-niň howanyň üýtgemegine garşy borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin tassyklanypdy. Muňa garamazdan, ÝB-niň birnäçe ýurdy, şeýle hem öňdebaryjy awtoulag öndürijileri bu çärä garşy çykypdylar.

Üýtgedilen meýilnama içden ýanýan hereketlendirijili awtoulaglaryň satuwyny 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 90% azaltmagy, ýöne doly gadagan etmezligi göz öňünde tutýar.

Germaniýa hem doly gadagan etmek meýilnamasyny tankytlaýanlaryň hataryna goşulypdy.

Kansler Fridrih Merz, şeýle-de Germaniýanyň we Ýewropanyň iň uly awtoulag öndürijisi bolan “Volkswagen” kärhanasy täze teklibi gowy garşy aldy.

Şol bir wagtyň özünde, “Greenpeace” guramasy täze teklibi tankytlady.

XS
SM
MD
LG