Ysraýyl Beýruta zarba urdy. "Hizbolla" serkerdesi nyşana alyndy

Ysraýyl güýçleri 23-nji noýabrda Liwanyň paýtagty Beýrutyň günortasyndaky Dahiýa etrabyna, “Hizbolla” toparynyň baş edarasynyň ýerleşýän ýerine zarba urdy. Bu ýaragly gurama ABŞ we Ysraýyl tarapyndan terrorçy gurama diýlip yglan edildi, ýöne olar Liwanda kanuny syýasy güýç hökmünde hereket edýär.
Ysraýylyň premýer-ministriniň edarasynyň beýanatyna görä, anyk bir nokada urlan zarbada guramanyň ýaraglanmagyna jogapkär bolan resmi, “Hizbollanyň” ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň biri nyşana alnypdyr.
Onuň ady resmi aýgdaýda aýdylmaýar, ýöne birnäçe habarda gürrüňiň Ali Tabatabai hakynda gürrüň edilýändigi belli bolýar.
Ol “Hizbollanyň” harby ganatynyň iki ýokary derejeli serkerdesiniň biri we ştab başlygy hökmünde häsiýetlendirilýär.
Liwan häkimiýetleri iki adamyň ölendigini we birnäçe adamyň ýaralanandygyny habar berdiler. Tabatabainiň öldürilip-öldürilmändigi häzirlikçe tassyklanmaýar.