Zelenskiniň edarasynyň başlygy Andriý Ýermagyň öýünde barlag geçýär

Ukrainanyň Korrupsiýa garşy ýöriteleşdirilen prokuraturasy Kiýewiň hökümet kwartalynda Zelenskiniň edarasynyň başlygy Andriý Ýermagyň ofisinde gözleg geçirilendigini habar berdi.
Resminiň özi hem gözlegi öz Telegram kanalynda tassyklady.
"NABU we SAP hakykatdanam meniň öýümde prosessual hereketleri geçirýärler. Men derňewçilere hiç hili päsgelçilik döretmedim. Olara kwartira doly giriş berildi, meniň aklawçylarym bolsa wakanyň ýerinde, kanun goraýjy edaralar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. Men doly hyzmatdaşlyk edýärin" diýip, Ýermak ýazdy.
"Ukrainska Prawda" gazeti hem wakanyň bolan ýerindäki habarçysyna salgylanyp, gözlegler barada habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä, NABU (Ukrainanyň Milli Korrupsiýa garşy göreş býurosy) we SAP (Ýöriteleşdirilen Korrupsiýa garşy göreş prokuraturasy) korrupsiýa garşy göreş boýunça 10 işgäriniň gatnaşmagynda gözleg geçirýärler.
Ukrainanyň Ýokary Radasynyň agzalary Ýaroslaw Železnýak we Oleksiý Gonçarenko hem Ýermagyň öýünde geçirilen gözlegler barada ýazdylar.
“RBC-Ukraine” habar agentligi gözlegleriň Ukrainanyň “Energoatom” kompaniýasyndaky korrupsiýa dawasy bilen baglanyşyklydygyny ýazýar. Giň möçberli korrupsiýa dawasynda aýyplanýanlaryň telefonlary diňlenen wagtynda derňewçiler tarapyndan alnan “Mindiç ýazgylary” diýlip atlandyrylýan maglumatlarda “Ali Baba” lakamly adamyň kanun goraýjy edaralara görkezme berýändigi görkezilýär. Derňewçiler munuň Andriý Ýermak bolmagynyň mümkindigini aradan aýyrmaýarlar.
Ýermagyň prosedura boýunça statusy häzirki wagtda belli däl.