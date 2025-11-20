Ukrainanyň prezidenti Wolodimir Zelenskiý 20-nji noýabrda Kiýewde ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň ýokary derejeli resmileri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu waka, Moskwa bilen Waşingtonyň Ukrainanyň uly eglişiklere gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň yz ýanyna gabat geldi.
19-njy noýabrda giçlik çykan habarlarda ABŞ-nyň Ukrainadaky urşuň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiýewiň öz territoriýasynyň we ýaraglarynyň käbirinden ýüz öwürmeginiň göz öňünde tutulýandygy aýdylýar.
Habarlarda ABŞ-nyň teklibiniň Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sanyny azaltmagy we Ukrainanyň rus güýçlerine garşy göreşinde möhüm rol oýnan ABŞ-nyň harby kömeginiň yza çekilmegini kabul etmegi hem öz içine alýandygy bellenilýär.
Mundan başga-da, “The Financial Times” we “Reuters” neşirleri tarapyndan jikme-jik beýan edilen tekliplere görä, daşary ýurt goşunlarynyň Ukrainanyň topragyna girmegine rugsat berilmez we Kiýew uzak aralykly ýaraglary almaz.
Ukrainanyň resmileri heniz bu habarlara açyk jogap bermediler. Teklipden gönüden-göni habarly bolan ukrain resmisi onuň mazmunyny tassyklady, ýöne başga maglumat bermedi.