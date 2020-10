Türkmenistanda ýene kadrlar çalşyldy. Migrasiýa gullugynyň başlygy 'başga işe' geçdi

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji oktýabrda Howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyny işden aýyrdy we Döwlet serhet gullugynyň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlyklaryna käýinç yglan etdi. Kadr çalyşmalary sudýalara we prokurorlara hem galtaşman galmady.

TDH-nyň maglumatyna görä, prezident mejlisiň dowamynda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy M.Gurdowy wezipesinden boşatmak baradaky karara gol çekdi. Prezident Migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine B.Öwezowy belledi. Ol ozal bu gullugyň başlygynyň orunbasary bolup işleýärdi.

Migrasiýa gullugynyň başlygynyň täzelenmeginiň sebäpleri açyk aýdylmaýar.

Mejlisiň dowamynda Döwlet serhet gullugynyň başlygy, Serhet goşunlarynyň serkerdesi Ş.Durdyýewe, gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky şahsy düzümleriň tertip-düzgünleri berjaý etmegine gözegçiligi gowşadandygy üçin, berk käýinç yglan edildi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşini başlygy, wise-premýer Ç.Amanowa hem käýinç berildi. Resmi habarda onuň hem wezipe borçlaryny talaba laýyk berjaý etmän, işinde kemçilik goýberendigi habar berilýär, ýöne ol kemçiligiň nämedigi anyklaşdyrylmaýar.

Türkmenistanda kadr çalyşmalary yzygidrrli geçirilip durulýar.

“Turkmen.news” Türkmenistanyň döwlet telewideniýseine salgylanyp, Gurdowyň wezipesinden boşadylmagynyň sebäbiniň başga işe geçmegi bilen düşündirilendigini habar berýär.

Neşiriň bellemegine görä, Gurdow migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine 2017-nji ýylda bellendi, ozal ol bu gullugyň başlygynyň orunbasary bolup işleýärdi. Gurdowadan öňki ýolbaşçy Meýlis Nobatow hem 2017-nji ýylda “başga işe geçmegi sebäpli” diýlip wezipesinden boşadyldy.

"Munuň nähili başga işdigi “turkmen.news” neşirine diňe golaýda mälim boldy, Meýlis Nobatow migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden aýrylandan soň prezident goragynyň başlygy wezipesine bellendi. 2019-njy ýylyň güýzünde bolsa, Nobatow IIM-niň ozalky başlygy Isgender Mulikow bilen bilelikde uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi” diýip, Turkmen.news neşiriniň habarynda aýdylýar.

Prezident Gurbanguly Berdymuhamedow Howpsuzlyk geňeşiniň 7-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde kazylary we prokurorlary wezipä bellemek we işden aýyrmak baradaky kararlara hem gol çekdi. Resmi habarda işden aýrylanlar we wezipä bellenenler barada jikme-jik maglumat berilmeýär.