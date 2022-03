Stambulda gyrgyzystanly aýaly öldürmekde aýyplanýan türkmen raýaty tussag edildi

Türkiýäniň Stambul şäherinde Türkmenistanyň bir raýaty gyrgyzystanly aýalyň bokurdagyny kesip öldürmekde aýyplanyp, tussag edildi. Bu barada türk metbugat serişdeleri habar berýärler.

"Haberler.com" neşiriniň 4-nji martda çap eden habaryna görä, 1-nji martda Ümraniýe etrapçasynda türkmen raýaty halaşýan aýalydygy aýdylýan gyrgyz zenany bokurdagyndan pyçaklaýar.

Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri gyrgyzystanly zenanyň ölendigini anyklaýarlar. Polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerinden gaçan türkmenistanly şübhelini öýünde tussag edýärler diýlip, habarda bellenilýär.

Türk metbugat serişdelerinde şübheliniň we merhumyň atlarynyň we familiýalarynyň diňe baş harplary köpçülige mälim edilýär. Onda türkmen raýatynyň (A.U.) 37 ýaşynda we gyrgyz zenanynyň (A.A.) 41 ýaşyndadygy hem bellenilýär.

Maglumata görä, türkmenistanly şübheli polisiýada soraga çekilenden soň, kazyýete çykaryldy. Bu ýerde ol söýgülisini özüniň öldürmändigini, onuň iki adam tarapyndan öldürilendigini we wakada ulanylan pyçagyň zor bilen özüne berlendigini öňe sürdi.

"Kazy şübheli A.U-nyň "bilkastlaýyn öldürmek" jenaýaty bilen tussag edilmelidigi barada karar çykardy" diýlip, habarda bellenilýär.

Şeýle-de, habarda 24-nji fewralda türkmenistanly raýatyň özüni ýenjendigi barada gyrgyz zenanyň polisiýa şikaýat bilen ýüz tutandygy hem bellenilýär. Maglumata görä, şondan soňra türkmen raýaty türk polisiýasy tarapyndan saklanyp, soraga çekilýär. Onuň "ýönekeý şikes" jenaýaty esasynda tussag edilmegi talap edilýär. Ýöne ol sud diňlenişiginden soňra "kazyýet gözegçiligi şerti" bilen boşadylýar.

Azatlyk Radiosy tussag edilen türkmenistanly raýatyň soňky ykbaly, onuň sud işiniň dowam edip etmeýändigi, ýyl kesilip kesilmändigi barada Ümraniýe etrapçasynyň polisiýa bölüminden maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Telefona jogap beren resmi bu barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerine maglumat berip bilmeýändiklerini aýtdy.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň ýitileşmeginiň arasynda, ýüz müňlerçe türkmenistanly iş gözläp, daşary ýurtlara çykdy. Türkiýe bu döwletleriň başynda gelip, resmi maglumatlara görä, bu ýurtda 120 müňe golaý türkmenistanly ýaşaýar. Ýöne synçylar bu ýurtda bikanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň bu görkezijiden-de has ýokarydygyny aýdýarlar.

Soňky ýyllarda Türkiýäniň metbugat serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary yzygiderli çap edilýär.

Synçylaryň käbiriniň pikiriçe, türkmenleriň ýurduň daşynda baş goşýan jenaýatlary, bir tarapdan öz aň-düşünjeleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlar, režimiň halky pulsuz, işsiz we basyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüne orun tapmazlygy bilen baglanyşykly bolup görünýär.

Beýleki tarapdan, synçylaryň we migrantlaryň käbiriniň aýtmagyna görä, soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlylaryň köpüsiniň, pandemiýa aladalarynyň arasynda, işlerini ýitirip, ýurtlaryna hem dolanyp bilmän, has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalaryndan hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi bilen hem baglanyşykly bolup biler.

Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykalga gözleýän köp adamyň her hili howply işlere baş goşmagyna, dürli sebäplerden, şol sanda käte öz janlaryna kast edip ölmeklerine hem getirýär diýip, Azatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar.

Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jenaýatlar, ne-de daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada maglumat berip, mesele gozgaýarlar.

