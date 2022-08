Ruslar Harkowa zarba urdy; Ukrain goşuny Hersondaky hüjümi serpikdirendigini aýdýar

Ukrain goşuny 18-nji awgustda öz güýçleriniň rus goşunlarynyň günortadaky Herson sebitindäki hüjümini yzyna serpikdirendigini aýtdy; Moskwa güýçleriniň demirgazyk Harkow şäherine atan toplary ýedi adamyň ölmegine, 16 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy. Şu aralykda, britan aňtaw gullugy rus goşunlarynyň arasynda kän tertip-düzgüniň ýokdugyny we olaryň söweşde üstünlik gazanyp bilmezliginiň bir sebäbiniň şu ýagdaý bilen baglanyşykly bolmagynyň mümkindigini aýtdy.

Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski Harkowa edilen hüjümi we umumy ýaşaýyş jaýyna urlan top zarbasyny "namartlyk we bihaýalyk" hökmünde häsiýetlendirdi.

Ol özüniň telegramda ýerleşdiren ýazgysynda raketa zarbasyna uçran umumy ýaşaýyş jaýynyň tutuşlygyna weýran bolandygyny aýtdy.

“Parahat adamlara edilen namart we bihaýa hüjümi hiç zat bilen aklap bolmaz, bu agressoryň nähili ejizländigini görkezýär” diýip, Zelenski aýtdy. “Biz bagyşlamarys, biz ar alarys” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Kiýew goşunlary Ukrainanyň günortasynda, rus goşunlarynyň Hersonyň demirgazyk-gündogaryndaky Bilohirka şäheriniň golaýynda eden ilerleme synanyşygynyň öňüni aldy, olar yhza serpikdirildi diýip, ukrain harby analitigi Oleh Ždanow aýtdy.

Ukrain ýaragly güýçleriniň operasiýa serkerdeliginiň günorta etraby ukrain güýçleriniň 29 sany "basyp alyjyny" öldürendigini, ruslaryň artilleriýa ýaraglaryny, sowutly ulaglaryny we harby üpjünçilik ammaryny weýran edendigini aýtdy.

Bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tassyklap bolmady.

"Rus güýçleri diňe örän az ilerleme gazanyp bildi we käbir ýagdaýlarda, geçen aýdan bäri, biz öňe ilerledik” diýip, ukrain prezidentiniň geňeşçisi Oleksi Arestowiç öz çap eden wideo habarynda aýtdy.

"Bu ýerde biziň görýän zadymyz “strategiki petik” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Şu aralykda, Russiýanyň RIA habar gullugy 17-nji awgustda çeşmelere salgylanyp beren habaryna görä, Gara deňiz flotunyň serkerdesi Igor Osipow eýeläýn wezipesinden boşadylyp, onuň ýerine täze serkerde, Wiktor Sokolow bellendi.

Eger-de tassyklanylsa, bu göçüm alty aýa golaý dowam eden urşuň dowamynda edilen iň uly harby kadr çalşygy bolar.

Russiýanyň Gara deňiz floty 24-nji fewralda başlanan çozuşdan bäri birnäçe ýüzügaralyga sezewar boldy, olaryň içinde aprel aýynda “Neptun” raketalary bilen urlan ägirt uly harby gäminiň, “Moskwanyň” gark edilmegi hem bar.

Ýaňy-ýakynda bolsa, Moskwanyň basylyp alnan Krym sebitinde ýerleşdiren harby bazalaryna we ok-däri ammarlaryna uly zyýan ýetiren partlamalar boldy.

Angliýanyň Goranmak ministrligi 18-nji awgustda çap eden gündelik habarynda aýdylmagyna görä, ähli tarapyny jemläp alanyňda, rus goşunlarynyň uruş başlanaly bäri töwerekleýin gowy netije görkezip bilmezliginiň bir sebäbi, azyndan bölekleýin, serkerdeleriň aşaky derejedäki söweş düzgünini üpjün edip bilmezligi bilen-de bagly bolup biler.

Iňlis aňtaw gullugy rus güýçleriniň tank sowutlaryny, bronlary dogry-düzüw dakmak we olara esewan etmek boýunça täliminiň ýoklugyna ünsi çekýär. Bu kemçilik ilkinji gezek 1994-nji ýylda, birinji Çeçen urşy mahalynda göze ildi we ol Moskwanyň tanklara we sowutly ulaglara gezek gelende has agyr ýitgi çekmeginiň esasy sebäbi boldy diýip, aňtaw gullugy belleýär.