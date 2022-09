Itler, pişikler, kepderiler. Janly-jandarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astynda galýar

Paýtagtyň görki türkmen häkimiýetleriniň üns merkezinde galýar. Ýurduň ýolbaşçylarynyň Aşgabady abadanlaşdyrmak talaplary bilen bir hatarda şäher häkimiýetleriniň bu ugurdan edýän işleriniň çäginde köçelerdäki jandarlary ýok etmek tagallalary hem güýçlenýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary jemagat gulluklarynyň göz astyna ösümliklerden we it-pişiklerden başga indi kepderileriň hem goşulandygyny habar berýärler.

1-nji sentýabrda ir bilen şäher merkezindäki howlularda köp ýaşaýjylara tanyş döwlet belgili, emma ak reňkli ýük awtoulagy göründi. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, ýerli ilat tarapyndan “ganhor” diýlip atlandyrylýan we haýwanlary tutmak gullugy tarapyndan ulanylýan bu awtoulag indi mämişi reňkden ak reňke boýalypdyr.

"Şäheriň merkezinde haýwanlary tutýan we öldürýän "70-26" belgili mämişi reňkli awtoulagy ak reňke boýapdyrlar we ol reňkini çalyşyp, indi Bitapar Türkmenistan şaýoly bilen Görogly köçesiniň ugrundaky öýleriň arasynda aýlanýar" - diýip, Azatlygyň habarçysy 1-nji awgustda habar berdi.

Onuň sözlerine görä, şol gün şäheriň agzalan böleginde ýokary wezipeli işgärleriň awtoulaglarynyň geçmegine garaşylyp taýýarlyk görlüpdir. Däp bolşy ýaly, döwlet resmileriniň şähere çykmagynyň öňüsyrasynda haýwanlary tutýan awtoulaglar paýtagt sebitlerine aýlanyp çykýar.

Bu aralykda, Azatlygyň habarçysy şäheriň jemagat gulluklarynyň prezidentiň golaýda şähere dikuçardan syýahat etmeginiň öňüsyrasynda iki hepde öň taýýarlyk görendigini we agaçlary suwlamak, käbirlerini çapyp aýyrmak işlerini giňden geçirendigini aýtdy: “Iki hepde öň gije-gündiziň dowamynda prezident Aşgabadyň üstünden dikuçarly aýlanar diýlip,"Parahat" etrapçalarynda agaçlary birden suwaryp başladylar, soňam, kabirlerini çapyp çykdylar".

23-nji awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow dikuçarda Aşgabadyň töwereginde uçup, gurluşyk meýdançalaryny gözden geçirdi. Döwlet habar gullugy TDH-niň maglumatyna görä, döwlet baştutany şonda paýtagtyň lukmançylyk edaralarynyň ýagdaýyny howadan synlapdyr.

Azatlygyň habarçylary, prezidentiň şol saparyndan bäri Aşgabadyň käbir ýerlerinde indi kepderileriň ýok bolandygyny habar berdiler.

"Hakykatdanam kepderiler ýitip gitdi. Men olary penjireden iýmitlendirýärin. Gargalar we beýleki guşlar bar. 30 we 11-nji etrapçalarda kepderiler entek bar" - diýip, Aşgabadyň merkezi etrapçalarynyň birinde ýaşaýan habarçymyz aýtdy.

Birnäçe günden soň habarçylar kepderileriň ýok edilip başlandygyny anykladylar.

"Dikuçardan soň sürüjisiz uçar goýberilip, ol gaty pes beýiklikden şäheriň hemme ýerine aýlanyp, kepderileriň saklanýan ýerlerini anyklapdyr. Olaryň saklanýan belli bir ýerlerine, şol sanda hatda häkimiýetde işleýänleriň kepderi saklaýan ýerlerine adam ugradylyp, guşlar ýok edilipdir. Munuň şäheriň hemme ýerinde dowam etjekdigini aýtdylar. Şeýdip, kepderilere-de nobat ýetdi" diýip, habarçymyz 1-nji awgustda gürrüň berdi.

Ondan öň häkimiýetleriň itlere, pişiklere, kebeleklere we çekirtgelere garşy alyp barýan işleri barada ençeme habar berlipdi. Bu aralykda, şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynda syçanlaryň, alakalaryň we büreleriň bardygyny yzygiderli habar berýärler. Bilermenleriň pikiriçe, arassaçylyk düzgünleriniň bozulmagyndan başga-da, gemrijileriň we mör-möjekleriň köpelmeginiň esasy sebäplerinden biri it-pişikleriň we guşlaryň ýok edilmegi bolup biler.

Soňky aýlarda tutuş ýurt boýunça itleriň we pişikleriň köpçülikleýin öldürilmegi dowam etdi. Haýwanlaryň ýok edilmegi itlere rehimsizligi gadagan edýän kanunyň kabul edilmegine gabat geldi.

Türkmenabatda haýwanlary rehimsiz tutmak we saklamak barada ençeme maglumatyň çap edilmeginen soň, ýerli häkimiýetler itleriň saklanýan ýerzeminleriniň girelgelerindäki demir gözenekleri aýyrdylar we haýwanlary goraýjylar bilen duşuşmagy wada berdiler. Ýerli ýaşaýjylar birnäçe iti halas edip bildiler, galanlarynyň bolsa ýitirim bolandygyny habar berdiler.

Azatlygyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, ýakynda Türkmenabatda ýerli häkimiýetler jemagat hyzmatlarynyň işgärleri bilen duşuşyklary geçiripdir we olara itleri öldürendikleri üçin käýäpdir. Habarçylaryň sözlerine görä, şondan bäri şäherde zäherlenen haýwanlaryň jesetleri tapylýar.

