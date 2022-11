Türkmenistan Ýewropada ýokary hünär derejelerini ykrar etmek Konwensiýasyna goşular

9-njy noýabrda Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky ýigriminji maslahaty geçirilip, birnäçe kanun kabul edildi.

Sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatyň gün tertibine laýyklykda, deputatlar “Notariat we notarial işi hakynda”, “Sirk we sirk sungaty hakynda”, “Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda”, “Ýükleriň ýol arkaly halkara daşalmagy babatda şertnama hakynda Konwensiýa Elektron haryt-ulag hatyna degişli Goşmaça Teswirnama goşulmak hakynda”, “Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýa goşulmak hakynda” taýýarlanan kanun taslamalaryna garadylar.

TDH “Sirk we sirk sungaty hakynda” kanun taslamasynyň gyzgalaňly ara alnyp maslahatlaşylandygyny belleýär. Türkmenistanda sirk garaşsyzlygyň başky ýyllarynda gadagan edilip, ikinji prezident döwründe ikinji ömrüne başlapdy.

“Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýa goşulmak hakynda” Türkmenistanyň kanuny ara alnyp maslahatlaşylanda, deputatlar bu kanunçylyk namasynyň kabul edilmeginiň ylym we bilim ugry boýunça halkara hukuk binýadynyň berkidilmegine gönükdirilendigini bellediler.

Şeýle-de, türkmen kanun çykaryjylarynyň “ýokary bilimiň parahatçylygy, özara düşünişmegi, özara hormat goýmagy, halklaryň hem-de ýurtlaryň arasynda özara ynanyşmak ýagdaýyny kemala getirmekde möhüm orun eýeleýändigini” aýratyn nygtandygy habar berilýär.

Türkmenistan 2007-nji ýyldan öň mekdeplerde we ÝOJ-larda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emeli kynçylyk döredipdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy, şonuň bilen bir wagtda bilimiň hili, bilimdäki para hakynda sowet döwründen gelýän meseleleriň has çuňlaşandygy barada maglumatlar bar.

Mundan başga, deputatlar “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda”, “Goranmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda” kanun taslamalaryna garadylar.

Maslahatda “Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiniň meseleleri hakynda” Milli Geňeşiň Mejlisiniň kararynyň taslamasyna hem garaldy.

Maslahatyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi. Olara indi prezident tarapyndan gol çekilmeli.

