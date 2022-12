Ýylyň jemleri: Täze Marşal meýilnamasy? Ukraina nädip täzeden gurlar

Ahyr netijede Ukraina täzeden gurulmaly we munuň üçin milliardlarça dollar gerek bolar. Urşuň netijelerine baglylykda, Russiýanyň ýetirilen zyýanyň öwezini dolmagy ýa-da häzirki wagtda daşary ýurtlarda doňdurylan rus emläklerini satmak arkaly, ýurdy täzeden gurmak üçin zerur bolan taslamany durmuşa geçirmek talaplary edilýär. Ýöne, köp adam üçin gowy bolup görünýän meýilnama hakykatda amaly ýa-da kanunymymy? Eger-de Russiýa ýetirilen zyýany tölemese, gaýtadan gurmak işiniň ABŞ-nyň we Ýewropa Bileleşiginiň boýuna galmagy hem mümkin. Bu proses taryhy mysallar we kynçylyklar bilen baglanyşykly.

Rus prezidenti Wladimir Putin 24-nji fewralda öz ýurdunyň esassyz we doly çozuşyna başlanyndan birnäçe hepde soň özüniň habarlaşmagyň ussadydygyny subut eden ukrain prezidenti Wolodymyr Zelenski Kremliň "öwezini dolmak" we "goşant goşmak" sözlerini öwrenmeli boljakdygyny gaty açyk aýtdy.

Uruş başlanaly bäri geçen dokuz aýdan gowrak wagtdan soň we Putiniň öz ýurdunyň agressiýasyny soňlamaga taýýardygyny görkezýän hiç bir yşarat etmezligi netijesinde, gepleşikler ýuwaş-ýuwaşdan diňe bir konfliktden soňky Ukrainany täzeden gurmaga däl, eýsem Zelenskiniň "biziň zamanamyzda Ýewropanyň iň uly ykdysady taslamasy bolar” diýen we ýüzlerçe milliard dollara durjaga meňzeýän gurlyşklaryny kimiň we nädip maliýeleşdirjekdigi baradaky meselä gönügýär.

Ukraina üçin bu soragyň jogaby düşnükli: Ahyr netijede adalatyň dabaralanmagy üçin Russiýa töleg etmeli. Ukrain hökümetiniň öwezini dolmak baradaky iş toparynyň aklawçysy we agzasy Markiýan Kliuçkowskiniň düşündirmegine görä, "Bu ýerde Russiýanyň töleg etmekden başga alternatiwasy ýok".

"Eger-de Russiýa ýetiren zyýanynyň we sebäp bolan jebir-jepalarynyň öwezini dolmak borjuny ýerine ýetirmek islemese, biz siwilizlenen dünýä bilen bilelikde Russiýa töleg etdirmegiň ýoluny tapmaly“ diýip, Kliuçkowski Azat Ýewropa/Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.

Beýleki ukrain resmileri ýaly, Kliuçkowski hem BMG-niň Baş Assambleýasynyň 14-nji noýabrda kabul eden kararyna salgylanýar. Bu karar Russiýanyň uruşda ýetiren zyýanlarynyň öwezini dolmagyna çygyrýar. 50 töweregi ýurt ýetirilen zyýanyň, çekilen ýitginiň öwezini dolmak üçin halkara mehanizmini, şeýle-de subutnamalary we talaplary resmileşdirmek mümkinçiligini döretmek baradaky karary goldady.

"BMG-niň Baş Assambleýasynyň karary örän möhüm, sebäbi ol Russiýanyň jogapkärçilige çekilmelidigini gönüläp aýdýar we muny amala aşyrmagyň mehanizmini teklip edýär” diýip, Kliuçkowski aýtdy.

Emma Russiýa bu ses berişligi ret etdi. Russiýanyň BMG-däki ilçisi Wasiliý Nebenzýa bu rezolýusiýany goldaýan ýurtlaryň Baş Assambleýany kazyýet organy hökmünde görkezmäge synanyşýandygyny, ýöne munuň beýle däldigini aýtdy.

BMG-niň Howpsuzlyk geňeşindäki weto hukugyny ulanmak bilen, Russiýa Ukrainanyň dünýä guramasynda adalatlylygy gazanmak ugrunda eden synanyşyklarynyň öňüni aldy. Bu ýagdaý Kiýewiň ýurduň uruşdan soňky dikeldişini maliýeleşdirmek üçin daşary ýurtlarda doňdurylan we milliardlarça dollara durýan rus emläklerini ele geçirmek baradaky tagallalaryna päsgelçilik döredip biler.

Marşal planynyň nusgasynda

Muňa garamazdan, Günbatarda köpler Ikinji Jahan urşundan soň Günbatar Ýewropanyň köp böleginiň täzeden gurulmagynda ulanylan we üstünlikli bolan ABŞ meýilnamasynyň çykalga bolup biljekdigini aýdýar. Şonda Günbatar tarapyndan maliýeleşdirilen taslama Marşal plany diýlip atlandyrylypdy.

Marşal plany görnüşindäki meýilnamany goldaýanlar munuň Ukrainanyň demokratik ösüşine we Ýewropa Bileleşigine girmek isleglerine-de peýdaly boljakdygyny öňe sürýärler.

Düýbi Waşingtonda ýerleşýän, ABŞ-nyň öňki döwlet sekretary, 1947-nji ýylda ABŞ meýilnamasyny teklip eden Jorj Marşalyň adyny göterýän German Marşal gaznasynyň taýýarlan hasabatynda, Kiýewiň korrupsiýa ýagdaýlary sebäpli, Ukrainanyň uruşdan soňky dikeldilişini goldaýan günbatarlylaryň Ukraina köp mukdarda pul dökmekden çekinjekdigi aýdylýar.

Emma muňa garamazdan, bu tutaryk, eger-de ýurt Ýewropa çalt depginde garylyp-gatylmak isleýän bolsa, agzalyk üçin berk kanuny ülňüleri bolan we ýurda kandidat statusyny hödürleýän Ýewropa Bileleşiginiň kömegi bilen, Ukrainanyň öz guramalaryny we kazyýetlerini düýpli kämilleşdirmegine itergi berip biler diýip, hasabatda bellenilýär.

“Marşal gaznasy” hasabatynyň awtorlarynyň biri Ýakob Kirkegaard “Ukrainanyň dikeldilmegini Marşal meýilnamasynyň ruhunda düzmegiň Ukraina zerur bolan Günbatar tehnologiýasyny getirip, ýurdy has öňe itekläp biljekdigini aýdýar.

"Has uly infrastruktura, hususan-da energiýa we ulag infrastrukturasy ,ÝB standartlaryny göz öňünde tutup we köplenç sowet nusgalaryndan ýüz öwürmek esasynda, has gowy gurlup, ukrain infrastrukturasynyň döwrebaplaşdyrylmagyna we ahyr netijede onuň ÝB ýurtlary içinde hem bäsleşikli ýagdaýa çykmagyna alyp geler" diýip, Kirkegaard Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosyna e-poçta arkaly beren düşündirişinde aýtdy.

Bu maliýeleşdiriş Günbataryň Kiýewe şu wagta çenli beren harby kömeginden başga, hökümet işini dowam etdirmek üçin beren maliýe kömeginiň hem üstüni ýetirer.

Halkara pul gaznasynyň başlygy ýakynda 2023-nji ýylda Ukraina her aý azyndan 3 milliard dollardan 5 milliard dollara çenli serişde gerek bolar diýdi.

"Bu kiçi-girim iş däl” diýip, HPG-nyň dolandyryjy müdiri Kristalina Georgiýewa 25-nji oktýabrda ukrain dikeldiş we makro-maliýeleşdirme zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanan dünýä liderlerine ýüzlenip aýtdy.

Ýetirilen zyýan

Ukrainanyň Russiýanyň giň gerimli urşa başlamagy netijesinde çeken zyýany ummasyz we günbe-günden ýokarlanýar.

Ukrainanyň Içeri işler ministrligi 27-nji oktýabrda Russiýanyň 40 müňden gowrak uruş jenaýatynda aýyplanýandygyny aýtdy.

BMG-nyň bosgunlar edarasynyň başlygy Filippo Grandiniň sözlerine görä, bu uruş soňky onýyllyklarda "bolan iň çalt we iň uly bosgunlyga sebäp bolup", 14 million ukrainalynyň öýlerinden gaçyp çykmagyna, başga ýerlerde ýerleşmegine alyp geldi.

Ukrainanyň jemi içerki önüminiň (JIÖ) ösüşi şu ýyl 32% pese gaçdy, bu 1930-njy ýyllaryň Uly göwnüçökgünligi döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bolan çökgünlikden hem agyr hasaplanýar.

Russiýanyň Ukraina urýan harby zarbalarynda köplenç ýurduň raýat infrastrukturasy nyşana alyndy. Şäherler, hususan-da Mariupol doly haraba öwrüldi. Ukrainanyň premýer-ministri Denis Şmyhal 5-nji sentýabrda rus çozuşynyň ýurda 326 milliard dollarlyk zyýan ýetirendigini we onuň derhal gaýtadan gurulmagy üçin 105 milliard dollar möçberinde serişde gerekdigini aýtdy.