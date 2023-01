Özbegistanda bir aýal energiýa kärhanasynyň işgäriniň damagyna pyçak diräp, tok berilmegi talap etdi

Özbegistanyň Daşkent welaýatynyň Çyrçyk şäherinden, ýerli ýaşaýjy elektrik üpjünçiligi edarasynyň işgäriniň bokurdagyna pyçak gezäp, ondan elektrik üpjünçiligini dikeltmegi talap edipdir. Bu barada şol edaranyň metbugat gullugy habar berdi.

Sosial ulgamda goýlan maglumatda aýdylyşyna görä, 16-njy ýanwarda Çyrçyk şäheriniň ýaşaýjylaryndan birnäçesi öýlerinde elektrik togunyň bolmazlygy sebäpli, şäheriň elektrik üpjünçiligine gözegçilik edýän bölüme barypdyrlar.

«35 ýaşly zenan (W.N.) garşylyk görkezip, elindäki aşhana pyçak bilen Çyrşyk şäher elektrik üpjünçiligi kärhanasynyň elektrik montýoryny öldürmek haýbatny atdy» diýip, edaranyň maglumatynda aýdylýar.

Sosial ulgamlarda ýaýradylan wideoda, ol aýalyň kärhananyň işgäriniň arkasyndan baryp, onuň bokurdagyna aşhana pyçagyny gezeýändigi görkezilýär hem onuň: "Tok berjekmi ýa-da ýok?" diýýäni eşidilýär. Muňa jogap edip, işgär: "Eger soýjak bolsaň, soýaý" diýýär. Şu wagt ol wideo öz ýaýradylan ýeri – Telegram-kanalyndan aýryldy.

Özbegistanyň Baş prokuraturasy wakany huliganlyk diýip häsiýetlendirdi hem-de jemgyýetçilik tertibini goramak boýunça işleri ýerine ýetirýän jemagat agzasyna garşylyk görkezmek bilen baglanyşykly, Özbegistanyň Jenaýat kodeksiniň 277-nji maddasynyň 3-nji böleginiň «g» bendi bilen ol aýala garşy jenaýat işini gozgady. Şol madda laýyklykda, ol aýala 3–5 ýyl azatlykdan çäklendirmek ýa-da 3–5 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy berlip bilinýär.

Soňky bir hepdede Daşkent şäherinde, Daşkent welaýatynda we Özbegistanyň beýleki sebitlerinde, öňler mahsus bolmadyk güýçli aýaz dowam edýär. Ýerli häkimiýetler we energetika kompaniýalary elektrik energiýasynyň sarp edilişine we onuň ýyladyş ulgamynda çalt ösmegine taýýar däl ekeni. Daşkentde we beýleki şäherlerde, aşa sowuk sebäpli, elektrik energiýasynyň üpjünçiliginde bökdençlikler döräp başlady.

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew energiýa üpjünçiligi boýunça geçirilýän maslahatda, ilatyň gaz we elektrik togunyň ýetmezçiliginden, şeýle hem jemagat-kommunal hyzmatlarynyň hiliniň pesliginden närazydygyny aýtdy. Ol 16-njy ýanwarda gyş möwsümine taýýarlygyň ýaramazlygy sebäpli Daşkent şäheriniň häkimi Jahongir Artykhojaýewi, Energetika ministriniň orunbasary Şerzod Hojaýewi we "Ýyladyş elektrik beketleri" önümçilik kärhanasynyň başlygy Farhod Abdurahmanowy wezipelerinden boşatdy.

Çyrçyk Özbegistandaky şäherleriň arasynda, sowukdan iň agyr ejir çekenleriň biri boldy. Daşkent welaýat häkimliginiň metbugat gullugy 16-njy ýanwarda özüniň Telegram-kanalynda habar bermegine görä, şäheriň etraplarynyň biri bolan Humonyň ýaşaýjylary elektrik togunyň ýoklugy sebäpli protest bildirip, ýoly ýapypdyrlar. Soňra bu ýere Çyrçygyň şäher häkimi Dawron Hidoýatow (elektrik näsazlygyny bejerýän topar bilen bilelikde) gelip, proteste çykanlardan ötünç sorapdyr. Şäher häkimi bu ýere hyzmat eden köne transformatoryň döwlendigini, ýöne häzir onuň bejerilendigini, muňa goşmaça, başga-da bir täze transformatoryň gurlandygyny aýdypdyr.

Daşkentde sowuk howa sebäpli, bar bolan 584 mähelläniň (kwartallaryň) 120-sinde elektrik togunyň we gazyň kesilendigi aýdylýar. Diňe 15-nji ýanwarda şäherde elektrik energiýasyna ýüküň aşa agyrlygynyň hötdesinden gelip bilmän, ýokary woltly ýedi transformator we 524 pes woltly transformator hatardan çykdy.

Özbegistan gaz gytçylygy sebäpli, gyş paslynyň başlanmagy bilen energiýa krizisine duçar boldy. Bu bolsa maşynlaryň dizel ýangyjyna geçmegine we elektrik togunyň ýetmezçiligine getirdi. Jaýlaryny ýylatmakdan mahrum bolan adamlar köçelere çykap, häkimiýetleriň ünsüni özüne çekmek islediler. Önüm öndürmekde gazdan peýdalanýan kärhanalar öz işlerini togtatmaga mejbur boldular.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.