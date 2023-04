Emirlikdäki "Moskwa". Rus telekeçileri, artistleri we syýasatçylary köpçülikleýin Dubaýa gidýärler

Russiýa garşy girizilen sanksiýalardan we urşa alynmakdan gaçyp, Birleşen Arap Emirliklerine (BAE) barýan ruslaryň sany gitdigiçe artýar. Olar bu ýurda sermaýa geçirýärler, şol ýerde ornaşyp, jaý satyn alyp, biznes işlerini ýola goýýarlar.

Dubaýda eýýäm rus mekdepleriniň bölümleri peýda boldy. "Betterhomes" emläk öwreniş kompaniýasynyň maglumatyna görä, geçen ýyl rus raýatlary ýerli dälleriň arasynda, Emirlikde emlägi satyn alyjylaryň iň uly topary bolupdyr.

Dubaý – Pars aýlagynyň kenarlaryndaky iri emirliklerden biri. Bu ýurt esasan geosyýasy taýdan bitaraplyk mekany bolany üçin, rus baýlaryny özüne çekiji merkeze öwrüldi. Galyberse-de, ne BAE, ne-de Ýakyn Gündogaryň beýleki ýurtlary Russiýadan gelýän "uly pullara" sanksiýa goýmaýarlar. Ýaňy-ýakynda bu ýerde rus resmileri we olaryň maşgalalary üçin, açyk dynç almaga-da mümkinçilik başlandy.

"The New York Times" gazetiniň žurnalistleri tarapyndan geçirilen barlaglara görä, Ukraina bilen uruş başlanandan soň, 2022-nji ýylyň maýyndan, Russiýadan hususy gatnawlarda, iň köp uçulan ýer Dubaý boldy. Wladimir Putiniň Russiýanyň baý gatlagyna maýa goýumlaryny rus işewürligine gönükdirmek baradaky talabyna garamazdan, rus kärhanalary we rus gozganmaýan maýalary, baý gatlagyň bir bölegi öz emlägini hut Emirlikde ýerleşdirmegi bähbitli tapdylar.

"Financial Times" gazetiniň maglumatyna görä, 2022-nji ýylda, Dubaýda rus raýatlary bilen emlägi satyn almak boýunça 86 müňe golaý gelşik hasaba alnypdyr.

Şeýle-de, olaryň köpüsi Emirlige diňe dynç almaga gitmegi dowam etdirýär.

2022-nji ýylyň maýynda, ýagny Ukraina garşy başlanan urşuň 3-nji aýynda, rus propagandaçysy Dmitriý Kiselýowyň BAE-de dynç alýandygy göze ildi. 2022-nji ýylyň noýabrynda, Wladimir Putiniň gyzy hasap edilýän Katerina Tihonowanyň ýolbaşçylygyndaky “Innopraktika” gaznasynyň işgäri Natalýa Popowa Dubaý şäherinde paraşýutdan bökdi.

Fewral aýynyň ahyrynda Telegram kanallarynda Putiniň metbugat sekretarynyň gyzy Liza Peskowanyň Dubaý restoran-baryndan alnan wideosy peýda boldy.

Russiýanyň Goranmak ministri Şoýgunyň gyzy Kseniýa ýanýoldaşy, blogger Alekseý Stolýarow bilen Täze ýyl baýramçylygyny Dubaýda geçirendir diýlip çaklanýar. Şol wagtlarda Wologda kanun çykaryjy ýygnagynyň deputaty Denis Dolženko şol ýerde dynç alypdy: ol 6-njy ýanwarda "Dubaý Marinada" düşen suratyny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Bu dynç alyşlyk deputata örän gymmada düşdi: şondan soň Dolženko ykdysady syýasat boýunça başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy hem-de masgaraçylykly hereketleri üçin, “Bitewi Russiýa” partiýasynyň agzalygyndan çykaryldy. Hut şol ýerde, Dubaýda Dolženko Kseniýa Şoýgu bilen duşuşan bolmaly: olaryň Louis Feraud marka dükanynyň alnynda düşen suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy.

Kseniýa Şoýgu öz adamsy bilen 2022-nji ýylyň noýabrynda Abu-Dabide hem boldular.

Ramzan Kadyrowyň çagalary Adam bilen Eli Kadyrowlar hem Dubaýda yzygiderli wagt geçirýärler we ony gizlejek bolmaýarlar: olar Orsýetde gadagan edilen Instagramda suratlaryny we wideolary çap edýärler.

Ramzan Kadyrowyň özi 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň aýagynda Dubaýda bolandyr diýilýär: onuň suraty sosial ulgamda peýda bolupdy. Mundan öň, entek uruş başlanmanka, Çeçenistanyň baştutanynyň BAE sapary barada, çeçen telewideniýesinde Kadyrowyň hormatly ulaglar toplumy bilen Emirlikde şazadanyň ýanyna barşy hem baý sowgat-serpaýlar görkezilýärdi. Indi Kremliň syýasatyna laýyklykda, uly Kadyrowyň Dubaýa sapary barada maglumat köpçülige mälim edilmeýär.

Russiýanyň sebitleýin deputatlary hem Dubaýda lezzet almakdan özlerini mahrum etmeýärler. Permden bolan deputat Wladimir Plotnikow 2022-nji ýylda öz maşgalasy bilen Emirlikde azyndan üç gezek dynç aldy. "Perm 36,6" filmini surata düşüren režissýor Marina Sowina nygtap şeýle diýdi: "Plotnikow Putiniň adaty resmisi hökmünde Dubaýy saýlady: bu owaly bilen onuň üçin dereje. Ýaşamak gymmat, baý, örän derejeli, hut Dubaýda bolmaly – onuň ýaly adamlaryň ýaşaýan ýeri".

Rus biznes-şowhunynyň wekilleri-de Dubaýda köp wagtyny geçirýärler, mysal üçin prodýuser Iosif Prigožin aýaly, aýdymçy Waleriýa bilen bilelikde hut şol ýerden telekeçi Farhad Ahmedow bilen aragatnaşyk açypdy. Söhbetdeşlikde ol "Rosteh" korporasiýasynyň başlygy Sergeý Çemezowyň hem Dubaýda dynç alýandygyny aýtdy: Çemezow Ukrainadaky uruş sebäpli Günbataryň sanksiýalary astynda durýar.

Şol bir wagtda, 2022-nji ýylyň awgustynda “Rosteh” döwlet goranyş talaplarynyň artmagy sebäpli, esasy işgärleriň rugsat günlerine gitmegini gadagan edýän buýruk çykardy.

Rus resmileriniň 2023-nji ýylda daşary ýurtlarda dynç alyp biljekdigi barada, Kreml anyk düzgün çykarmady. Putiniň sözçüsi Dmitriý Peskow fewral aýynda, hiç kimiň rus resmileriniň daşary ýurtlara gitmegini gadagan etmeýändigini aýtdy. Şol wagtda senator hem “Bitewi Russiýa” partiýasynyň Baş geňeşiniň sekretary Andreý Turçak Dubaýda dynç alýan deputatlara "Wagneriň ýekedabany" bilen haýbat atdy. “Wagner” HHT-ni esaslandyryjysynyň özi hem wezipeli adamlary we deputatlary Dubaýda dynç alýandyklary üçin gödek ýazgardy.

Orsýetliler üçin Birleşen Arap Emirliklerinde dynç almaklyk dürli derejeler bilen bagly. Mysal üçin, 2022-nji ýylyň noýabrynda Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Abu-Dabi şäherindäki rus gimnaziýasynyň şahamçasyna şahsy sapar bilen bardy, ol ýerde çagalara Russiýadaky döwlet kadalaryna laýyklykda sapak öwredilýär. 2023-nji ýylyň martynda Orsýetiň Bilim ministrligi BAE-de köp sanly rus mekdeplerini gurmagy teklip etdi.

Emirlikde ruslara adaty bolan hyzmatlaryň eksporty, hyzmatlary we önümleri ösdürilýär. 2023-nji ýylyň martynda Dubaýda Russiýanyň “Vkuswill” dükanlarynyň harytlaryny getirmek we onuň satuwy başlandy. Bu harytlara Moskwanyň we Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylary öwrenişipdiler. Kaliningradyň "Watan üçin" kompaniýalar topary bolsa Emirlige şprot balygyny eksport etmäge taýýarlyk görýär. Golaýda Dubaýdaky baý rus jemagaty üçin, Chalet Berezka Restaurant "SSSR halklarynyň naharlarynyň" açylyşyny gurnady. Ol restoran 2019-njy ýylda Anton Winer tarapyndan açylypdy, ol ritmiki gimnastika boýunça tälimçi Irina Wineriň ogly we sanksiýa düşen oligarh Alişer Usmanowyň öweý ogly. Onuň restoranynyň sahnasynda Ukrainadaky urşy köpçüligiň öňünde goldaýan artistler (Grigoriý Leps, Olga Buzowa, Oleg Gazmanow), şeýle hem urşa garşy durýanlardan, meselem, aýdymçy Waleriý Meladze we "Bi-2" topary çykyş edýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.