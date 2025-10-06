Balkanda bolan ýol hadysalarynda iki adam öldi we başga-da azyndan 18 sanysy ýaralandy

Balkan welaýatynda geçen hepdäniň dowamynda azyndan iki ýol hadysasy boldy. Hepdäniň ilkinji we soňky günlerinde bolan hadysalarda iki adam öldi we başga-da azyndan 18 adam ýaralandy. Bu wakalar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda sebitden maglumat berdi.
“5-nji oktýabrda Gyzylarbat bilen Bereket etraplarynyň arasynda “Toyota Hiace” kysymly minibus ýoldan çykyp, köçe-ýol hadysasyna uçrady. Minibusdaky 15 adamyň kiçi ýaralanmalaryna getiren wakada ölüm-ýitim bolmady” diýip, ýagdaýlardan habarly balkanly polisiýa işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Mundan başga-da, 29-njy sentýabrda Aşgabatdan Balkanabada ugran ýeňil awtoulag Gumdag şäheriniň golaýynda, öňünden düýeleriň çykmagy netijesinde, ýol heläkçiligine uçrady.
“Aşa ýokary tizlikde gelýän ulagyň sürüjisi we öňünde oturan ýolagçy wakanyň bolan ýerinde jan berdi. Ulagyň yzynda oturan üç ýolagçy bolsa, orta derejeli şikeslenmeler bilen hassahana ýerleşdirildi” diýip, ýagdaýlardan habarly ýene bir balkanly polisiýa işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Ol ulagyň tizlik görkeziji enjamynyň onuň ýol hadysasyna uçran pursadyndaky tizlik sanynda saklanyp galýandygyny hem belläp, şeýle diýýär:
“Gumdagyň golaýynda heläkçilige uçran ulagyň “spedometri” onuň sagatda 170 kilometr tizlik bilen barýandygyny görkezýärdi”.
Azatlyk Radiosy bu ýol hadysalary barada sebitiň Polisiýa müdirliginden, şeýle-de ýol gözegçilik polisiýasynyň wekillerinden resmi teswir alyp bilmedi.
Polisiýa işgärleri sebitde ýokary tizlikde barýan ulaglaryň ýol hadysasyna uçramagy bilen bagly wakalaryň her aýda 10-a golaýynyň bolýandygyny aýdýarlar.
“Hatda geçen aýda köçe ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlyk geçirilen bolsa-da, ýol hadysalarynyň sany azalmady” diýip, polisiýa işgäri belledi.
Türkmenistanda Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýurtda bolýan ýol-ulag hadysalary barada hasabat bermeýär. Içeri işler ministrligi hem, ýol heläkçilikleri baradaky statistikany çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýol hadysalaryny agzamaýar.
Ýöne Azatlygyň habarçylary adam pidalaryna getirýän köçe-ýol, şeýle-de otly hadysalary barada yzygiderli habar berýärler.
Geçen aý Türkmenabat şäherindäki habarçymyz Mary we Lebap welaýatlaryny birleşdirýän demirýolda ýük daşaýan iki sany otlynyň çaknyşmagy netijesinde demirýol hadysasynyň ýüze çykandygyny, ýöne wakada adam pidasynyň bolmandygyny habar berdi.
1-nji sentýabrda irden Balkanabat şäherindäki 25-nji orta mekdebiň golaýynda ýokary tizlikde barýan bir ýeňil awtoulag ýol hadysasyna uçrap, kiçi ýaşly iki mekdep okuwçysyny kakdy. Wakada mekdep okuwçylary agyr şikeslendi.
Türkmenistanda ýol-ulag hadysalaryna, ýol polisiýasyndaky çeşmelerimiziň we türkmenistanlylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä, köplenç çukanakly ýollar, awtoulagyň ýokary tizlikde ýa-da içgili dolandyrylmagy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar.
